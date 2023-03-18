انطلاق حملة موسعة لإزالة العشوائيات في حي السلام والكويفية شرقي بنغازي

أخبار ليبيا 24

تواصل الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي حملة إزالة العشوائيات المنتشرة داخل الأحياء والمناطق، والتي انطلقت منذ نحو شهرين.

وشرعت الغرفة، اليوم، في تنفيذ بحملة موسعة لإزالة العشوائيات في منطقتي حي السلام والكويفية شرقي بنغازي.

وأكد، مسؤول أمني بالغرفة الأمنية المشتركة، لأخبار ليبيا 24، على أن الحملة التي أطلقتها الغرفة الأشهر الماضية، لضبط المخالفين والمستغلين للفضاء العام، سواء كان للبناء العشوائي أو لغرض الإتجار لا تزال مستمرة.

وقال المسؤول: “على المخالفين إخلاء المباني.. عملية الهدم حتميه لا محالة”. وأضاف، “الحملة مستمرة في كافة أحياء ومناطق بنغازي”.