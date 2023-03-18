وزير الخارجية الإيطالي: نحتاج إلى تدخل قوي لمنع الهجرة من ليبيا

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن سلطات بلاده تعتزم تقديم مساعدات لخفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة المؤقتة، لتنفيذ خطة رئيسة الحكومة جورجا ميلوني لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزة المحلية أول من أمس الخميس “نحن نزيد المساعدة لخفر السواحل الليبي، وبعد أن سلمناه زورق دورية، سنقوم بتسليمه زورقين آخرين في الأيام القليلة المقبلة في ميسينا (صقلية) كي يتمكن من منع مغادرة قوارب المهاجرين من السواحل الليبية”.

وأشار تاياني إلى تواجد سفن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بمياه المتوسط، إلا أنه أردف “بالتأكيد هناك حاجة إلى المزيد من الوجود الأوروبي وإلى تدخل قوي لمنع المغادرات خاصة من تونس وليبيا”.