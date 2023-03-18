مجلس النواب : سنرد على تصريحات الرئيس التونسي بشكل رسمي

أفاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسي العربيى، اليوم السبت ، بأنّ اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس الجمهورية قيس سعيّد، حول حقل البوري النفطي والجرف القاري، للرد ّبشكل رسمي على هذه التصريحات، على حدّ قوله.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أكّد فيه عيسى العريبى على أنّه لا يكمن “القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هى ملك للشعب الليبي تحت أيّ ظروف أو أيّ مبررات.”

يشار إلى أنّ الرئيس التونسي قد صرّح خلال زيارته لمقرّ المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية، قبل يومين، أنّ تونس لم تحصل من حقل البوري إلاّ الفتات القليل، مطالبا بمقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا وتونس، مضيفا أنّ الحقل يمكن أن يؤمّن كل حاجيات تونس وأكثر .