الدبيبة يستقبل عددًا من أعيان مدينتي الزنتان ومصراتة

طرابلس 18 مارس 2023 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت، بمنزله عددًا من أعيان مدينتي الزنتان ومصراتة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ أن اللقاء حضره وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات والصناعة لشؤون المناطق الصناعية.

وأكد أعيان المدينتين بحسب المكتب الإعلامي؛ شكرهم لحكومة الوحدة على الاستقرار الذي تعيشه البلاد، وتقديرهم للجهود المبذولة منها تجاه أسر الشهداء والمفقودين، مشيدين بتضحيات رجال الوطن من المدينتين وكل المدن الليبية تجاه ثورة الشعب الليبي في فبراير 2011.

وقال الدبيبة إن “الجهود الوطنية من كل المدن الليبية لا بدّ من توحيدها للوصول ببلادنا إلى مرحلة الاستقرار الدائم من خلال انتخابات نزيهة وعادلة”.

كما أكد المجتمعون في ختام اللقاء وفقًا لذات المصدر؛ على ضرورة إشراك الليبيين في تقرير مصيرهم بالإستفتاء على القاعدة الدستورية ورفضهم للمراحل الانتقالية التي لن تصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار. (وال)

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