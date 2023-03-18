رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار يطلع على سير عمل الشركات داخل منطقة “الوحيشي” بمدينة بنغازي

أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، جولة لمتابعة أعمال اللجنة بمنطقة الوحيشي في مدينة بنغازي، اطلع خلالها على سير عمل الشركات داخل المنطقة.

رئيس اللجنة، وخلال الجولة، أكد على ضرورة استكمال ربط شبكة الصرف الصحي لكل البيوت ومعالجة مشاكل شبكة الصرف الصحي بالمنطقة.

واستمع رئيس اللجنة خلال الجولة إلى شكاوى المواطنين، موجهاً تعليماته للشركات المنفذة بضم مطالب المواطنين إلى اعمال اللجنة، سواء كانت في الشبكة الكهربائية أو مياه الشرب والصرف الصحي والانارة العامة.