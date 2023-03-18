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بليحق: المستشار صالح شكر مصر لوقوفها مع ليبيا وشعبها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أشاد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح  بالمواقف الراسخة لجمهورية مصر العربية التي وصفها بالشقيقة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان: “يشيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالمواقف الراسخة للشقيقة جمهورية مصر العربية في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي والرفض التام للتدخلات الخارجية”.

وبحسب البيان، توجه رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً لوقوفها مع ليبيا وشعبها.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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