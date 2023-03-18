ليبيا الان

الزّيات: لم نتسلّم أيّ قرار من وزارة اقتصاد الدبيبة بمنع استيراد اللحوم الهندية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تعليقا على استيراد اللحوم الهندية، قال مدير المكتب الإعلامي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزّيات”، إن مركز الرقابة غير مختصّ بمنح الإذن لاستيراد المواشي واللحوم بل هو من اختصاص المركز الوطني للصّحة الحيوانية، ومهام المركز تتركّز في فحص السّلع المورّدة من الخارج عبر منافذ البلاد المختلفة، ومطابقتها بالمعايير الصّادرة عن المركز الوطني للمواصفات.

أضاف في تصريحات صحفية: “لم نتسلّم أيّ قرار من وزارة الاقتصاد بمنع استيراد اللحوم الهندية، كما هو الحال عندما تسلّمنا قرارا بمنع استيراد الكبد المجمّد، ونؤكد لكافة المواطنين بأنه لا يتمّ الإفراج عن أيّ سلعة مورّدة من الخارج إلا بعد تحليلها والتأكّد من مطابقتها للمواصفات الليبيـة.”

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صحيفة الساعة 24

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