أمريكا تحذر من حكومة جديدة في ليبيا

حذر سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، من أن “الحديث عن حكومة جديدة في ليبيا قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق بالانتخابات”.

واعتبر نولاند، في لقاء مع قناة “الجزيرة مباشر”، أن “التركيز ينبغي أن ينصب على حشد، أو الاستفادة مما جرى الاتفاق عليه من قِبل الأطراف فيما يتعلق بالأطُر القانونية والدستورية والتي ستُفضي إلى انتخابات ناجحة ونزيهة”.

وأشار إلى أن “هناك تقدما ملحوظا على الصعيد القانوني والدستوري الخاص بتنظيم الانتخابات من خلال مباحثات رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة”، داعيا “رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى ترك الحكومة إذا كان لديه نية للترشح للانتخابات”.

لكنه عاد وقال: “لسنا نحن من نحدد المعايير التي يترشح على أساسها الليبيون، ولكن نتذكر الانتخابات التي كان مزمعا تنظيمها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ونتذكر أن كل المرشحين تخلوا عن مناصبهم، وطبعا هناك منطق في هذا الطرح، ولكن في نهاية المطاف الليبيون من يقررون ذلك”.

وبشأن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، أوضح السفير الأمريكي، أن “15 عضوا بمجلس الأمن وافقوا على البيان الذي قدمته الرئاسة والداعم لمبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا”.وختم نورلاند بالقول إن “مبادرة المبعوث الأممي جاءت بعد مشاورات معمقة مع السياسيين الليبيين والأطراف الدولية”، مؤكدا أن “الصيغة لم تكتمل بعد لكنّه يعتقد أنّه من الممكن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2023”.