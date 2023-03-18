وادي: المختنقات المرورية التي تشهدها العاصمة طرابلس بسبب شراء الاحتياجات لشهر رمضان

على خلفية المختنقات المرورية التي تشهدها العاصمة طرابلس، قال رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص بطرابلس اللواء “عبد العال وادي”، إنها بسبب توافد المواطنين على الأسواق والمحال التجارية في مختلف الأوقات لتوفير حاجياتهم قبيل شهر رمضان المبارك، تشهد العاصمة طرابلس ازدحاما مروريا خلال هذه الفترة، ونتوقع ازديادها خلال هذا الأسبوع.

أضاف في تصريحات صحفية أن بعض الأسباب تعود إلى اصطفاف السيارات بشكل عشوائي أمام الأسواق العامة، ومكتب شؤون المرور والتراخيص بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى تعمل على القضاء على مثل هذه الظواهر.

وتابع قائلًا: “أطلقنا حملة فيما سبق للقضاء على المخالفات التي تسبب في ازدحام الحركة المرورية، وقد نجحنا في ذلك، ووضعنا خطة متكاملة قبيل شهر رمضان لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين خاصة بالأماكن التي بها أسواق ومحال تجارية.”