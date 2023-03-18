وصايا تقرير أممي بشأن حقوق الإنسان في ليبيا

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أوصى تقرير صادر عن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين، بوجوب معالجة الانتشار واسع النطاق للإفلات من العقاب وانعدام المساءلة.

كما أوصى التقرير، الذي عرضته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بالأهمية البالغة لإصلاح القطاع الأمني لضمان التمتع بالحقوق والخدمات الأساسية.

وطالب التقرير، بجوب حماية وتعزيز حرية التعبير والرأي وإنشاء الجمعيات، ووجوب احترام الحقوق السياسية لليبيين، إضافة إلى جوب وقف العنف واسع النطاق ضد النساء والفتيات.

وصدر التقرير بعد سلسة من الحوارات الشاملة حول حقوق الإنسان، شارك فيها ما يزيد على 500 ليبي من النساء والرجال، بمن فيهم الشباب.

وتضمنت سلسلة الحوارات هذه حوارات جماعية مركزة ومشاورات فردية وردود مكتوبة وحوار رقمي عبر الإنترنت، وذلك بهدف التوعية بشأن العملية السياسية والمصالحة القائمة على الحقوق في ليبيا.