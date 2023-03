وكالة أميركية: مليارات من براميل النفط وترليونات من أقدام غازية مكعبة غير مكتشفة بعد بحوض سرت

ليبيا – كشف تقييم للموارد النفطية والغازية غير المكتشفة لوكالة “المسح الجيولوجي” العلمية الحكومية الأميركية عن امتلاك ليبيا وتونس حوضين كبيرين من الموارد.

التقييم الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أوضح أن أول الحوضين يقع في تونس وتحديدا في حقل “بودبوس” العملاق الممتد على طول السواحل الشرقية التونسية بين الياسبة والبحر ليبدأ شمالا من المناطق الساحلية في مدينة بنزرت وخليج تونس مرورا بإقليم الوطن القبلي “نابل”.

ووفقا للتقييم يتابع الحوض التونسي امتداده بعد إقليم “نابل” لمنطقة الساحل ومدينتي القيروان وصفاقس وخليج قابس وصولا لمدينة بن قردان والحدود البحرية مع ليبيا ممتدا إلى داخل أراضي الأخيرة حتى بلوغ مدينة مصراتة في وقع يقع فيه الحوض الثاني في النطاق الليبي متمثلا في حقل في خليج سرت في وسط البلاد.

وتابع التقييم إن الحوضين يحتويان على قرابة الـ3 مليارات و970 مليونا من براميل النفط فضلا 38 تريلونا ونصف الترليون من الأقدام الغازية المكعبة ومليارا و470 مليونا من الغاز المسال مشيرا إلى نشوء حوض سرت البحري وتطوره من صدع نفطي متطور مهيمن عليه الهبوط الحراري.

ووفقا للتقيم تم استخدام نظائر جيولوجية لحساب التراكمات النفطية والغازية غير المصاحب واللا المعلومة ونسب المنتج المشترك لقياس أحجام الغاز المصاحب وسوائل الطبيعي منه كأساس لتقدير أحجام هذه الموارد غير المكتشفة في المناطق التي يوجد فيها القليل أو المنعدم من الاكتشافات ومنها حوض سرت البحري.

وبين التقييم وجود 64% من النفط و80% من الغاز و78% من السوائل الغازية غير المكتشفة في حوض ما يعني أن لا أحد اهتم بعد بالاستفادة منها وفيما يلي تنشر صحيفة المرصد نص التقييم كاملا باللغة الإنجليزية بجداوله التفصيلية ورسوماته التوضيحية من مصدره الناشر له المتمثل بـ”برنامج موارد الطاقة” العالمي المتخذ من الولايات المتحدة منطلقا لأعماله:

ترجمة المرصد- خاص

