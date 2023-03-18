وزيري خارجية تركيا ومصر يُؤكدان رفع مستوى العلاقات إلى مستوى السفراء قريبًا

القاهرة 18 مارس 2023 (وال)- أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو السبت، عقب محادثات أجراها في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري؛ أن بلاده سترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء في أقرب وقت ممكن.

وقال أوغلو – في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري – إن تركيا ومصر أبدتا إرادة لتعزيز العلاقات في عدة مجالات كالطاقة والتجارة والنقل والدبلوماسية.

من جانبه، قال شكري إنه ناقش مع نظيره التركي إستعادة قوة وزخم العلاقات وعودة السفراء على مستوى البلدين.

وأضاف “نسعد أن نطلق أنا ووزير خارجية تركيا تلك المشاورات لتكون المسار لإستعادة تطبيع العلاقات بين البلدين في كافة المناحي، وبدء مرحلة جديدة يكون لها أثر إيجابي على شعبي البلدين وتؤدي لمزيد من الاستقرار في المنطقة”. (وال)

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