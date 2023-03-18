ليبيا.. تأهب أمني بالعاصمة طرابلس خلال شهر رمضان الكريم

أعلنت مديرية أمن طرابلس حالة التأهب لتأمين الشوارع والميادين وتكثيف الحملات الأمنية؛ للمحافظة على الأمن ومنع الظواهر السلبية ومكافحة الجريمة خلال شهر رمضان الكريم.

وجاء ذلك خلال اجتماع مدير أمن طرابلس، اللواء “خليل وهيبة” اليوم السبت، مع مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة ورؤساء المكاتب بالمديرية.

وبحسب وزارة الداخلية، طالب “وهيبة” بضرورة الرفع من وتيرة العمل الأمني وبذل أقصى الجهود وتكثيف الحملات الأمنية خلال الشهر الكريم ؛ للتصدي لأي مظهر من مظاهر الجريمة.

وشدد على ضرورة التصدي للتسول وتسيير الحركة المرورية على كل الطرقات والميادين الرئيسية، من خلال وضع خطة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة؛ لتذليل العقبات أمام المواطنين ومرتادي الطرقات العامة.