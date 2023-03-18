أخبار ليبيا 24

أُعلن، اليوم السبت في سبها، عن تأسيس مجلس أعلى لنساء فزان يختص بتعزيز المطالبات بحقوق المرأة وتنمية المجتمع ومساعدة الفئات الضعيفة.

وجاء الإعلان، في ختام فعاليات ملتقى نساء فزان، الذي أقيم بالمسرح البلدي سبها، ونظمته مجموعة من الناشطات وعضوات بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن الجنوب، وبمشاركة نساء من مختلف مناطق فزان.

وقالت، عضوة المجلس الأعلى للدولة، فاطمة اطليويح، لأخبار ليبيا24، إن الملتقى جاء بعد أشهر من الدراسة والاجتماعات مع كافة القوى الفاعلة في الحراك النسوي بالمنطقة الجنوبية.

وأضافت، أن الملتقى يسعى لتوحيد صف المرأة “الفزانية” وتعزيز عمل المنظمات المحلية المهتمة بحقوق المرأة.

وأوضحت اطليويح، أن المجلس الأعلى لنساء فزان سيكون الأول من نوعه، من حيث درجة تمثيل كل نساء فزان داخل المجلس، وأيضا من حيث الملفات التي سيطرحها للمعالجة، سواء على الجانب الحقوقي والإنساني أو المجتمعي.

وأكدت أن الباب مفتوح أمام كل المؤسسات المهتمة بحقوق المرأة للانضمام للمجلس ودعم عمله في الوسط المحلي والوطني.