خاص.. الدغاري يحذر من انتقال الانقسام من الساسة إلى المستويات المحلية

حذر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، من انتقال حالة الانقسام التي تسبب فيها الصراع السياسي، إلى المستويات المحلية، وما يترتب عليها من ردات فعل مجهولة النتائج، محملا أطراف الصراع من سلطات تشريعية وتنفيذية المسؤلية الاخلاقية والقانونية للنتائج المترتبة على ذلك.

وقال الدغاري في تصريح خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، إن حالة الانقسام المؤسساتي التي تتحمل تبعاتها الأطراف المتصارعة على السلطه بعيدا عن المصلحة العليا للوطن قد تنتقل من المراكز العليا إلى المستويات المحلية أو الدنيا، ويخلق ذلك ردات فعل مجهولة النتائج تتحمل أطراف الصراع من مؤسسات تشريعية وتنفيذية المسؤولية الاخلاقية والقانونية لنتائجها.

وأضاف الدغاري، أن قد يترتب على ذلك تفتيت ممنهج وخسيس للوطن ومؤسساتة لإطالة أمد أزمات الوطن وزيادة معاناة أبنائه، وتقويض أي تقدم في المسار الديمقراطي والتنمية والعودة إلى المركزية المقيتة والمركزية المركبة بكل من طرابلس وبنغازي مما يخلق المبررات بالعودة إلى المربع الأول .

وبين البرلماني عن الدائرة الثانية (الجبل الأخضر)، أن التلاعب بمصير سكان هذه المنطقة القبلية الشرسة قد يهدد السلم الاجتماعي، وينذر بتفجر الأوضاع ما لم يعامل أهلها المعاملة اللائقة دون فرض سلطة الأمر الواقع وكسر إرادتهم وتهميشهم “على حد وصفه”.