الجديد: على الحكومة والخارجية الليبية الرد على تصريحات الرئيس التونسي بشأن حقل البوري

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن الرئيس التونسي قيس السعيد يمارس السياسة المبتذلة بمحاولة تصدير ازمته الداخلية للخارج من خلال حديثه عن حقل البوري النفطي.

الجديد اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تصدير الازمات الى الخارج اسلوب قديم ورخيص في السياسة يمارسه الحكام لالهاء شعوبهم عن مشاكلهم الداخلية الحقيقة.

وأشار إلى أن حديث الرئيس التونسي غير المسؤول له تداعيات سلبية على مسار العلاقات التاريخية بين الأخوة الأشقاء في البلدين وهو مايتطلب الرد وبشدة من الحكومة والخارجية الليبية.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن بلاده لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، قائلاً إنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع ليبيا، وكان المُقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أن يُقسم إلى نصفين.

