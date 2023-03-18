عميد غات: قلقون من نقص السيولة مع اقتراب شهر رمضان

قال عميد بلدية غات إبراهيم خليل إن المصارف بالبلدية تعاني نقصا في السيولة، وهذا الأمر مقلق خاصّة مع قرب شهر رمضان المبارك.

وأضاف خليل في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة: “خاطبنا الجهات الحكومية لمعالجة نقص السيولة بالمصارف وتوفير الاحتياجات الضرورية وتلقينا وعودا في ذلك”.

وتابع: “الحركة التجارية تشهد تراجعا مع قرب شهر رمضان هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية بسبب ارتفاع الأسعار”، لافتا إلى أن ائتلاف الشركات المصرية بدأت فعليا في تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين مدينتيْ غات وأوباري.