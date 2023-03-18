باحثو آثار ليبيين يطالبون بالاهتمام بالآثار كقطاع سياحي واقتصادي مهم لليبيا

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طالب باحثين ليبيين في مجال الآثار بضرورة الاهتمام بالآثار والمواقع التاريخية كقطاع سياحي واقتصادي مهم في ليبيا، مشيرين إلى أن الآثار الليبية تعد ثروة وطنية لا تقل أهمية عن ثروة النفط.

جاء ذلك، في تقرير نشرته صحيفة الحياة الليبية، حول الآثار الليبية بين الواقع والمأمول.

وقال، باحث الآثار بمراقبة آثار بنغازي، خالد البريكي، إن ما المواقع الأثرية في ليبيا مهملة نتيجة غياب دور الدولة، مطالبًا بالاهتمام بهذا القطاع الأساسي، لكونه ليس من أولوياتها وكونه من القطاعات التي لا تمتلك دخلا كقطاع النفط وغيره.

وأشار البريكي، إلى أن حل “المعضلة” التي يعاني منها قطاع الآثار، يتمثل في دعم الحكومات اللامحدود لقطاع الآثار، وإنشاء المتاحف داخل المدن لعرض كل المقتنيات الأثرية المخزنة في المخازن.

من جانبه قال إبراهيم بوشعالة، باحث الآثار بمراقبة بنغازي، أكد أن الآثار الليبية ثروة وطنية لا تقل أهمية عن ثروة النفط .

وأوضح بوشعالة، أن الموروث الثقافي الذي تمتلكه الدولة الليبية متنوع بشكل كبير ومتناغم في الموروث الثقافي، ابتداء من آثار ما قبل التاريخ ومرورا بحضارتي الإغريق والرومان والانتقال إلى الحضارة البيزنطية وبعدها الإسلامية وحتى العثمانية.

واعتبر بوشعالة، أن إهمال الحكومات المتتالية لمصلحة الآثار وعدم دعمها لهذه المصلحة، لجهلها لما قد تقدمه من عائد مالي يُضاهي ما تقدمه المؤسسة الوطنية للنفط. وطالب بالاهتمام بالآثار وتشجيع السياحية الخارجية بإقامة الفنادق والسياحة الداخلية ببناء المتاحف.

وقال، باحث الآثار بمكتب آثار طلميثة، عبدالمولى الطيب، إن الآثار الليبية تتعرض للإهمال بعدم توفير الاحتياجات الكافية لتأدية باحثي الآثار والمهتمين بالموروث الثقافي لأعمالهم على أكمل وجه وهو جانب يجب على الحكومات في ليبيا النظر إليه.

وأكد الطيب، أن الحكومات المتعاقبة في ليبيا لم تولي مصلحة الآثار الليبية اهتماما رغم المكاتبات والمطالبات المستمرة من قبل المهتمين بالموروث الثقافي الليبي.

من جهته، قال الباحث بمراقبة آثار توكرة، صالح بومكحلات، إن الآثار في ليبيا تأتي في آخر اهتمامات الحكومات.

وقال، إن ” الاهتمام بالآثار يُمكن الدولة من جني أموالٍ طائلة بالعملة الصعبة”، مشيرًا إلى أن الآثار ليست من القطاعات المستهلكة في الدولة، إذا ما تم الاهتمام بها.