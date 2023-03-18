وسائل اعلام تكشف خطة الدبيبة لعرقلة الانتخابات وموقفه من الترشح للرئاسة

كشفت وسائل اعلام محلية وفقاً لمصادر مطلعة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتمع مع فريقه بعد الرجوع من دولة النيجر مباشرة.

ووفقا لتقرير نشرته منصة “ليبيا برس”، فإن الدبيبة أبلغهم أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه سيعمل على إفشالها للبقاء في الحكم أكبر فترة ممكنة.

وبحسب المصادر فإن “الدبيبة أوضح أنه لو ترشح سيضطر للاستقالة من منصبه، وهكذا سيخسر السلطة والمال”.

وقالت المنصة إن الدبيبة أكد أن عدم ترشحه يضمن بقاء السلطة والمال في يده، وهكذا سيتمكن من إفشال الانتخابات وتحقيق مسعاه.

ووفقا لتقرير المنصة فإن خطة الدبيبة تقضي بمحاولة إرجاع حلف مسلحي مصراتة – الزنتان على حساب الزاوية و طرابلس. المصدر – ليبيا برس