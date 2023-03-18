مجموعة عمل دولية معنية بليبيا تدعو لوجوب احترام الحقوق السياسية لليبيين

أخبار ليبيا 24

دعت، الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين، في تقرير لها، إلى وجوب احترام الحقوق السياسية لليبيين.

وقالت الرئاسة، في تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، إن غالبية الليبيين شددوا على أن الأزمة السياسية يجب أن تنتهي، مع وجوب ضمان حقوقهم السياسية من خلال الانتخابات.

وأضافت، أن الليبيين قالوا إن هناك حاجة إلى اتفاق على إطار دستوري للانتخابات، فضلاً عن توفير الدعم من المجتمع الدولي لإجراء انتخابات يقودها الليبيون.

وبحسب التقرير، فإن الحقوق السياسية تشمل أيضاً التمثيل على جميع المستويات سياسياً واجتماعياً على النحو الذي أكّده الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والشباب والأقليات العرقية، الذين أعربوا باستمرار عن إحباطهم جراء تجاهلهم أو تمثيلهم بشكل غير كافٍ في العملية السياسية.