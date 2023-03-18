بعد توقفه 13 سنة .. الدبيبة يحتفي بافتتاح قسم العمليات بمستشفى العيون

افتتح رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، قسم العمليات بمستشفى العيون المتوقف منذ عام 2010 بعد صيانته وتجهيزه ودخوله للخدمة من جديد.

وقالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة، أن الدبيبة احتفل بإعادة افتتاح القسم، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الصحة المُكلف رمضان أبوجناح، المتوقف منذ العام 2010 بعد صيانته وتجهيزه ليكون من أكبر الأقسام المُتخصصة، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة وديوان المحاسبة والمُتخصصين من أطباء ومُمرضين بالمستشفى، وذلك بتنفيذ من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وقالت الدكتورة رانيا الخوجة مدير عام المستشفى، يعتبر قسم العمليات الذي تم افتتاحُه من أكبر الأقسام المُتخصصة في المنطقة العربية، وسيُساهم بشكل كبير في توطين العلاج بالداخل.