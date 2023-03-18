الزنتان.. تفاصيل مثيرة في ضبط شخصين أحدهم امرأة بتهمة أعمال السحـر والشعـوذة وصناعة الخمـور (صور)

أعلنت مديرية امن الزنتان، اليوم السبت عن ضبط شخصين من الجنسية الافريقية في أحد المنازل متلبسين بصناعة وبيع الخمور المصنعة محليا وتم ضبط العديد من المواد المعدة المستخدمه في أعمال السحر والشعوذة.

ووبالتفاصيل وفقًا لمديرية الامن، أنه في إطار التعاون الامني المشترك بين مكتب الأمن الداخلي الزنتان واعضاء التحري بمركز شرطة الزنتان وقسم البحت الجنائي من خلال المتابعة الامنية وتحت إشراف النيابة العامة تمكنوا من ضبط شخصين من الجنسية الافريقية في أحد المنازل متلبسين بصناعة وبيع الخمور المصنعة محليا وتم ضبط العديد من المواد المعدة المستخدمه في أعمال السحر والشعوذة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص واحالتهم إلى جهات الاختصاص.