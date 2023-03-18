عقيلة صالح يشيد بموقف مصر الرافض لـ«التدخلات الخارجية»

أشاد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس، بموقف مصر الداعم للبرلمان الليبي ورفض التدخلات الخارجية. ونقل المتحدث باسم مجلس النواب عن صالح قوله: «نشيد بالمواقف الراسخة للشقيقة جمهورية مصر العربية في التمسك بالشرعية الممثلة للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي والرفض التام للتدخلات الخارجية».

جاء ذلك عقب بيان للخارجية المصرية، عبرت فيه عن أسفها لتشجيع مجلس الأمن لمبادرة تستهدف تشكيل لجنة ليبية رفيعة المستوى لمتابعة العملية الانتخابية في ليبيا والإعداد لها، واعتبرت ذلك «افتئاتاً واضحاً على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة». كما عبرت عن «الدهشة الشديدة من دعم مجلس الأمن لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها». كما أشاد المجلس بدور مصر في تسهيل المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، محذراً من فرض عقوبات على أي جهة تهدد أمن ليبيا والعملية السياسية، أو تعرقل إجراء الانتخابات.