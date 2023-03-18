ضبط مواد تنظيف منتهية الصلاحية من 2014 في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، السبت عن ضبط “كيا بونقو ” تحمل “مواد تنظيف” منتهية الصلاحية من 2014.

وبالتفاصيل، تمكن أعضاء الفرقة العاملة لهذا / بأمرة ضابط الفرقة خالد الاجنف من ضبط مركبة آلية نوع “كيا بونقو ” اللون أبيض في التمركز الأمنـي” جزيرة زاوية الدهماني “. اشتبه فيها وبتفتيشها عثرو على مواد تنظيف منتهية الصلاحية من 2014.

يذكر أن دوريات قسم شرطة النجدة المنتشرة بمداخل العاصمة و شوارعها تاتي تنفيذا لتعليمات السيد مدير الامن لبسط هيبة الدولة و حفظ الامن في شوارع العاصمة.

واتخدت الاجراءات القانونية اللازمة بالخصوص وسلمت لجهاز الحرس البلدي من حيث الاختصاص .