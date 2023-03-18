الدبيبة يفتتح قسم العمليات بمستشفى العيون في طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، السبت، رفقة رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، قسم العمليات بمستفى العيون في العاصمة طرابلس المتوقف منذ العام 2010.

ووفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على “فيسبوك”، جرى افتتاح القسم بعد صيانته وتجهيزه تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وحضر مراسم افتتاح القسم عددا من مديري الإدارات بوزارة الصحة وديوان المحاسبة والمتخصصين من أطباء ومُمرضين بالمستشفى..

وقال الدبيبة في كلمة مقتضبة خلال المراسم، إن البنية التحتية والكوادر الفنية جاهزة وجيدة في بلادنا، وما نحتاجه هو رؤية واضحة وإرادة قوية للنهوض بالقطاع الذي يُعاني منذ سنوات، مشيدا بجهود المستشفى وكوادره في مجال توطين علاجات العيون بالداخل، معتبرا أن نقص حالات العلاج بالخارج في هذا المجال «عنوان نجاح» للعاملين في هيئة زراعة القرنية و مستشفى العيون.

وفي هذا الشأن، قالت مديرة عام مستشفى العيون، رانيا الخوجة، إن قسم العمليات واحد من أكبر الأقسام المتخصصة في المنطقة العربية، وسيسهم بشكل كبير في توطين العلاج بالداخل.