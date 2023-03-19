معزب: ما أثار غضب “عقيلة صالح” هو اتهام باتيلي لـ”المجلسين” بعرقلة الانتخابات

استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «يدخل رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” في مواجهة مع باتيلي، بل سوف يكتفي بما أطلقه من تصريحات، ومن المحتمل أيضاً أن يجتمع الاثنان في أقرب فرصة».

ويرى معزب في تصريحات صحفية، أن ما أثار غضب صالح من تصريحات المبعوث الأممي هو «اتهامه لـ”النواب والدولة” بعرقلة الانتخابات»،

موضحاً، أن «صالح يحرص بدرجة كبيرة على الظهور أمام الرأي العام بأنه يقوم بكل ما يمكن عمله، من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات، من إعداد قوانين وإقرار تعديل دستوري».

مضيفاً أن «هذه القوانين والتشريعات لا يمكن أن تقود للانتخابات، كونها تسمح بترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، وهو ما أوجد كثيراً من الاعتراضات أمام تمريرها، خصوصاً في المنطقة الغربية، وللأسف صالح يدرك ذلك جيداً».

مستبعداً أن تتوصل اللجنة المشتركة (6+6) لأي توافق مستقبلي حولها.