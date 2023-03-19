خريجو القانون: نقابة المحامين تُضيق الخناق علينا ونطالب المستشار صالح بالتدخل

الوطن| رصد

اشتكى خريجو كلية القانون في ليبيا مما وصفوه بالظلم والإجحاف الكبير بحقهم من قبل النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية التابعة لها.

المشتكون وفي بيان صادر عنهم رصده موقع الوطن، قالوا إن النقابة تُضيق الخناق بشكل مبالغ فيه على كل من يسعى بأن يكون محامياً ويخدم البلاد، كما تغلق الأبواب أمام الشبان ليهاجروا إلى الخارج هرباً من الظلم، متسائلين عمن يقف وراء هذه السياسات المناهضة للنجاح وبناء الدولة.

وأوضح البيان أن النقابة استبعدت وأقصت رقماً كبيراً من الحقوقيين طالبي الانخراط في مهنة المحاماة عبر امتحان وصفه بالتعجيزي، أو بفرض شروط أخرى مجحفة، لمنع الدولة الليبية من الاستفادة من الطاقات العلمية الجديدة.

هذا وطالب المشتكون في بيانهم المستشار عقيلة صالح وكل الوطنيين بأن يرفعوا الظلم عنهم، و يمنحوا خريجي الحقوق قيد مزاولة المهنة وأن ينظروا في تعديل القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مهنة المحاماة.