ليبيا الان

العريبي يطلع على سير عمل الشركات داخل منطقة “الوحيشي” بمدينة بنغازي

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

تابع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، أعمال اللجنة بمنطقة الوحيشي في مدينة بنغازي، اطلع خلالها على سير عمل الشركات داخل  المنطقة مؤكدا على ضرورة استكمال ربط شبكة الصرف الصحي لكل البيوت ومعالجة مشاكل شبكة الصرف الصحي بالمنطقة.

واستمع العريبي خلال جولة تفقدية  إلى شكاوى المواطنين، موجهاً تعليماته للشركات المنفذة بضم مطالب المواطنين إلى اعمال اللجنة، سواء كانت في الشبكة الكهربائية أو مياه الشرب والصرف الصحي والانارة العامة.

و شملت الجولة الميدانية، زيارة للمدارس التي استهدفت بالصيانة، حيث أكد السيد رئيس اللجنة على ضرورة استكمال مشاريع رصف الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية في كل المنطقة وذلك لإنهاء الشوارع التُرابية بمنطقة الوحيشي بالكامل.

الوسوم

الشبكة الكهربائية سير عمل الشركات لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ليبيا مياه الشرب والصرف الصحي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك