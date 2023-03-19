العريبي يطلع على سير عمل الشركات داخل منطقة “الوحيشي” بمدينة بنغازي

الوطن|رصد

تابع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، أعمال اللجنة بمنطقة الوحيشي في مدينة بنغازي، اطلع خلالها على سير عمل الشركات داخل المنطقة مؤكدا على ضرورة استكمال ربط شبكة الصرف الصحي لكل البيوت ومعالجة مشاكل شبكة الصرف الصحي بالمنطقة.

واستمع العريبي خلال جولة تفقدية إلى شكاوى المواطنين، موجهاً تعليماته للشركات المنفذة بضم مطالب المواطنين إلى اعمال اللجنة، سواء كانت في الشبكة الكهربائية أو مياه الشرب والصرف الصحي والانارة العامة.

و شملت الجولة الميدانية، زيارة للمدارس التي استهدفت بالصيانة، حيث أكد السيد رئيس اللجنة على ضرورة استكمال مشاريع رصف الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية في كل المنطقة وذلك لإنهاء الشوارع التُرابية بمنطقة الوحيشي بالكامل.