تعليقاً على استيراد اللحوم الهندية.. الزيات: مركز الرقابة غير مختصّ بمنح الإذن لاستيراد المواشي واللحوم

ليبيا – علق مدير المكتب الإعلامي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزّيات على استيراد اللحوم الهندية، مؤكداً أن مركز الرقابة غير مختصّ بمنح الإذن لاستيراد المواشي واللحوم بل هو من اختصاص المركز الوطني للصّحة الحيوانية.

الزيات قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن مهام المركز تتركّز في فحص السّلع المورّدة من الخارج عبر منافذ البلاد المختلفة، ومطابقتها بالمعايير الصّادرة عن المركز الوطني للمواصفات.

وشدد أن المركز لم يتسلّم أيّ قرار من وزارة الاقتصاد بمنع استيراد اللحوم الهندية، كما هو الحال عندما تسلّم قراراً بمنع استيراد الكبد المجمّد.

وأكد لكافة المواطنين بأنه لا يتمّ الإفراج عن أيّ سلعة مورّدة من الخارج إلا بعد تحليلها والتأكّد من مطابقتها للمواصفات الليبيـة.

