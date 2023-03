مصدر عسكري ليبي: هذا ما جرى من نقاشات في تونس بين الحداد والناظوري

ليبيا – كشف مصدر عسكري ليبي عن أبرز محاور جلسات اجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين المنعقدة في تونس.

ووفقا لما اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح المصدر لمجلة “العربي الجديد” أن الاجتماع الذي حضره رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد ورئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري شهد تدارس تشكيل قوة عسكرية مشتركة بقيادة واحدة وبتوجيه دولي.

ووفقا للمصدر ستكون أولى مهام هذه القوة المؤمل تأليفها من 3 وحدات من الشرق والجنوب والغرب التوجه إلى المنطقة الجنوبية والانتشار في مرافقها الحيوية ولا سيما المنشآت النفطية مؤكدا إن النقاش لا زال مبدئيا لوجود خلافات بشأن تسليحها بشكل خفيفي أو ثقيل وتبعية الغطاء الجوي المؤمن لانتشارها.

وبحسب المصدر برزت خلافات أخرى بين قادة المجموعات المسلحة في الغرب لاختلاف مواقفها المؤيدة لحكومتي تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة والاستقرار التي يترأسها فتحي باشااغا مؤكدا إن لقاء الحداد والناظوري ما هو إلا رسالة تطمينات لكافة الفصائل المسلحة في البلاد.

وشدد المصدر عن وجود عقبات كبيرة أمام تشكيل هذه القوة في ظل وجود قوات أجنبية مثل القوات التركية والروسية.

