بالصور… حالة الطقس في ليبيا ودرجات الحرارة اليوم الاحد 19 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 19 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس متقلب على مناطق غرب ليبيا مصحوب برياح نشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للأتربة والغبار.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة حيت تصل سرعتها إلى (50كيلو متر /ساعة) على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية (خاصة يوم الغد)، تتحول من يوم الثلاثاء إلى شمالية مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ وتسجل زيادة يوم الغد تم تنخفض بداية من يوم الثلاثاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية تنشط تدريجياً على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-23)مْ، ولا تتجاوز (16)مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاع يوم الثلاثاء على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: مغطاة جزئيا إلى كلياً بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة من يوم الثلاثاء قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال مما تسبب هبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 34)مْ، ولا تتجاوز (26)مْ على الجفرة وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:17)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:10).