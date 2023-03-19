تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة في غرب البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس متقلبا على مناطق غرب ليبيا مصحوب برياح نشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للأتربة والغبار.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة حيت تصل سرعتها إلى (50كيلو متر /ساعة) على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية (خاصة يوم الغد)، تتحول من يوم الثلاثاء إلى شمالية مع تحسن في الرؤية.

أما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-27)مْ وتسجل زيادة يوم الغد تم تنخفض بداية من يوم الثلاثاء.

بينما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية تنشط تدريجياً على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة يوم الثلاثاء.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (18-23)مْ، ولا تتجاوز (16)مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاع يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

بينما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء مغطاة جزئيا إلى كلياً بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة من يوم الثلاثاء قد تصحبها سحب رعدية.

أما الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال مما تسبب هبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (30- 34)مْ، ولا تتجاوز (26)مْ على الجفرة وتسجل ارتفاع يوم الغد.

بينما في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-26)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.