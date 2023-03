الدبيبة يستقبل بمنزله عدداً من أعيان مدينتي الزنتان ومصراتة

ليبيا – استقبل رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، بمنزله، عدداً من أعيان مدينتي الزنتان ومصراتة، بحضور وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي”، ورئيس الأركان العامة الفريق “محمد الحداد”، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات والصناعة لشؤون المناطق الصناعية.

وخلال كلمات عدّة، أكد الأعيان من المدينتين شكرهم لحكومة الوحدة على الاستقرار الذي تعيشه البلاد، وتقديرهم للجهود المبذولة منها تجاه أسر الشهداء والمفقودين، مشيدين بتضحيات رجال الوطن من المدينتين وكل المدن الليبية تجاه ثورة الشعب الليبي في فبراير 2011 .

وأكد الدبيبة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة أن الجهود الوطنية من كل المدن الليبية لا بدّ من توحيدها للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم من خلال انتخابات نزيهة وعادلة.

وفي ختام اللقاء، أكد المجتمعون ضرورة إشراك الليبيين في تقرير مصيرهم بالاستفتاء على القاعدة الدستورية ورفضهم للمراحل الانتقالية التي لن تصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار على حد تعبيرهم.

