مديرية أمن بنغازي تُطلق حملة بشأن المخدرات والأسلحة

أطلق قسم العلاقات والإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي حملة توعوية ارشادية تحت شعار (فرض القانون من أجل سلامتكم ) للحد من مخاطر المخدرات وانتشار السلاح ونشر الثقافة المرورية بين المواطنين .

ويأتي ذلك بإشراف مُباشر من السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي وبحضور رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الأمني اللواء عبد المنعم تربل وبحضور اللواء يونس العوامي وبالتعاون مع مفوضية كشاف بنغازي.

وتم توزيع المطويات الإرشادية على المارة بالأرقام العامة والمفترقات داخل بنغازي، حيث استهدفت الحملة خلال اليوم الاول اكثر من 15مفترق ولازالت مستمرة خلال الأيام المُقبلة .