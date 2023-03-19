طرابلس.. المرور يوضح سبب الازدحام الحاصل بالطريق السريع تحت جسر زناتة

نوه مكتب شؤون المرور الإخوة السائقين بأنه الازدحام الحاصل بطريق السريع تحت جسر زناتة باتجاه الغرب نتيجة وضع الحاجز الخرساني على جانبي الطريق السريع وذلك لمنع وقوع الحوادث المرورية .

وتم تكليف دوريات اضافية من قسم مرور السريع لتسهيل حركة السير ، نأمل من الجميع الانتباه واخد الحيطة والحذر حفاضاً على السلامة العامة للجميع .

وتفقد مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاحد اعمال تركيب الفواصل الخرسانية في الطريق السريع كوبري زناتة باتجاه الغرب و التي تقوم بها شركتا الخدمات العامة والاشغال العامة بتأمين تام من أعضاء مكتب شؤون المرور بمديرية امن طرابلس مؤكداً السيد مدير الامن، أن التنفيذ اي اعمال على الطريق العام يكون بالتنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق.

لافتاً إلى أن هذه الخرسانات ستساهم فى إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية و منع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية ، و قد رافق مدير الأمن رئيس مكتب شؤون المرور اللواء عبدالعال وادي وعدد من ضباط المديرية .