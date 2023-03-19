شركة الكهرباء: وصول معدات لمحطتي الزويتينة وغرب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ميناء طرابلس البحري استقبل منظومة الضغط لمحطة الزويتينة وكذلك عدد من الفلاتر الخاصة بمحطة غرب طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه وصلت إلى مخازن الشركة الرئيسية عبر ميناء طرابلس البحري منظومة الضغط لمحطة الزويتينة الموردة من شركة الجيك وكذلك عدد من الفلاتر الخاصة بمحطة غرب طرابلس الموردة من شركة تكنو ماتيك.

وفي سياق منفصل أشارت الشركة إلى البدء في إجراء أعمال الكشف الدوري على الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي، شملت استبدال كرسي التحميل للضاغط بمساعدة شركة سيمنس للطاقة الألمانية وكذلك الكشف على المحول الرئيس للوحدة من قبل فريق الدعم الفني لشركة ألجيك للطاقة؛ ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد بهدف دعم الشبكة والرفع من كفاءتها.