بلها: لا تعارض بين خطة المبعوث الأممي والمسار الذي يمضي فيه مجلسا النواب والدولة

ليبيا – قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إنه لا يرى تعارضاً بين خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا والمسار الذي يمضي فيه مجلسا النواب والدولة بحسب ما يثار على الساحة، ويعتبر من أبرز أسباب الاعتراض على الخطة المقترحة من عبدالله باتيلي.

بلها أوضح في تصريح لصحيفة “اندبندنت” عربية أن بيان مجلس الأمن الدولي في شأن ليبيا شدد على تأييد خطة باتيلي لإجراء الانتخابات في 2023 بمشاركة سياسية واسعة، كما أبدى رغبة في استكمال ما بدأه مجلس النواب والدولة، مما يعد قبولاً بتمرير التعديل الدستوري الـ13.

وتابع “ما ينقص بيان مجلس الأمن أنه لم يتطرق إلى موضوع السلطة التنفيذية، والخطوة الأهم في المرحلة المقبلة هي كيفية تشكيل البعثة الدولية للجنة الانتخابات الرفيعة المستوى بشكل متوازن وصحيح يشجع على تنفيذ خطتها لاستكمال العملية السياسية”.

