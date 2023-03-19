الطقس: أجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب البلاد 

طرابلس 19 مارس 2023 (وال) – تشهد مناطق البلاد طقسا متقلبا، مصحوبا برياح نشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب البلاد، نتيجة تأثير منخفض جوي صحراوي، يتمركز جنوب الجزائر ويتحرك تدريجياً إلى داخل ليبيا من مساء اليوم (تسبب الرياح في انخفاض الرؤية على بعض المناطق)، ودرجات الحرارة مرتفعة نسبياً خاصة على مناطق الجنوب الغربي، وينتقل تأثير هذه التقلبات تدريجياً إلى مناطق الشرق يوم الثلاثاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، أن تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق غرب ووسط ليبيا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على بعض مناطق الجنوب الغربي، قد تصحبها سحب رعدية، وتقل سرعة الرياح تدريجيا مساء الثلاثاء على أغلب مناطق غرب ليبيا مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وستكون حالة السماء في مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي، قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة حيت تصل سرعتها إلى (50 كيلو متر /ساعة) على بعض المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية (خاصة يوم الغد)، تتحول من يوم الثلاثاء إلى شمالية مع تحسن في الرؤية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (22-27)مْ وتسجل زيادة يوم الغد تم تنخفض بداية من يوم الثلاثاء.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ستكون حالة السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية تنشط تدريجياً على الخليج وسهل بنغازي، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة يوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (18-23)مْ، ولا تتجاوز (16)مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

وتكون حالة السماء في مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة مغطاة جزئيا إلى كلياً بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة من يوم الثلاثاء قد تصحبها سحب رعدية، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، مما تسبب هبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (30- 34)مْ، ولا تتجاوز (26)مْ على الجفرة وتسجل ارتفاعا يوم الغد.

و تظهر بعض السحب على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (22-26)مْ وتسجل ارتفاعا تدريجياً من يوم الغد.(وال _ طرابلس)

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