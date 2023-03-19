الجديد: على حكومة الدبيبة وخارجيتها الرد بشدة على الرئيس التونسي

طالب مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، حكومة الدبيبة ووزارة خارجيتها، الرد بشدة على الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وقال الجديد، في منشور له عبر «فيسبوك»: “الرئيس التونسي قيس السعيد يمارس السياسة المبتذلة بمحاولة تصدير أزمته الداخلية للخارج، من خلال حديثه عن حقل البوري النفطي”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “تصدير الأزمات إلى الخارج أسلوب قديم ورخيص في السياسة يمارسه الحكام لإلهاء شعوبهم عن مشاكلهم الداخلية الحقيقة”، بحسب حديثه.

وتابع “هذا الحديث غير المسؤول من قبل الرئيس التونسي قد تكون له تداعيات سلبية على مسار العلاقات التاريخية بين الأخوة الأشقاء في البلدين، وهو ما يتطلب الرد وبشدة من الحكومة والخارجية الليبية”، على حد قوله.