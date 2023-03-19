أمن طرابلس: زحام تحت جسر زناتة بسبب وضع حاجز خرساني

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن الزحام بالطريق السريع تحت جسر زناتة ناتج عن وضع الحاجز الخرساني على جانبي الطريق السريع.

ونبهت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” السائقين إلى أن الزحام الحاصل بالطريق السريع تحت جسر زناتة باتجاه الغرب ناتج عن وضع الحاجز الخرساني على جانبي الطريق السريع وذلك لمنع وقوع الحوادث المرورية.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أنه جرى تكليف دوريات إضافية من قسم المرور السريع لتسهيل حركة السير داعية الجميع للانتباه وأخذ الحيطة والحذر حفاضاً على السلامة العامة .