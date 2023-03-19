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المقريف: من المهم الاهتمام بالطفل والسعي لزرع روح الانتماء للوطن فيه

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- شارك وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف في احتفالية يوم الطفل في جمعية زوارة للهوية والتراث.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد نقل عن المقريف تأكيده في كلمته خلال الاحتفالية على أهمية الاهتمام بالطفل والاحتفاء به وغرس حب التراث الثقافي في شخصيته وتنميتها لما لذلك من دور كبير في زرع روح الانتماء للوطن فيه.

ووفقا للبيان شهدت الاحتفالية تقديم لوحات فنية وتراثية من قبل تلاميذ من مدينة زوارة.

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صحيفة المرصد الليبية

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