شركة البريقة تحمّل شركات التوزيع مسؤولية الازدحام على المحطات وتعد بحل سريع

قال مدير العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس “حاتم بن شعبان” إن سبب الازدحام على محطات الوقود في طرالبس والمنطقة الغربية؛ هو امتناع شركة “الطريق السريعة لتوزيع الوقود” عن سحب مخصصاتها اليومية بسبب خلافات داخلها.

وأوضح بن شعبان في مداخلة مع الأحرار، أن هذه الشركة تغطي نحو 70% من محطات الوقود في المنطقة الغربية؛ ما أدى إلى توجه المواطنين إلى مدينة طرابلس للتزود بالوقود؛ مؤكدا أنهم بصدد العمل على حل أزمة الازدحام بأسرع وقت ممكن.

وأضاف مدير العمليات بالشركة أنه تم التنسيق مع شركات التوزيع لاتخاذ بعض الإجراءات، لفتح بعض محطات الوقود على مدار اليوم.

وتشهد العاصمة وبعض المناطق المجاورة ازدحاما شديدا على محطات الوقود، وهو ما عزته شركة البريقة في بيان لها أمس إلى قرب موسم رمضان، قائلة إن هذا ما درجت عليه العادة في مثل هذه المناسبات الدينية التي يزداد خلالها الطلب على الوقود وباقي السلع استعداداً للشهر الفضيل.

وطمأنت الشركة أن الوقود متوفر بجميع مستودعاتها وتدفقه من المصدر بصورة طبيعية من خلال الموانئ البحرية والمصافي المحلية.

كما جدّدت شركة البريقة لتسويق النفط دعوة أصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبة في التزود من قبل الشركات التابعة إلى التوجه مباشرة لمستودعات الشركة للتزود بالوقود، عملا بتوجيهات حكومة الوحدة الوطنية؛ شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة بمنظومة المبيعات المركزية ووفقاً لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، حسب الشركة.

