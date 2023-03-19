ليبيا.. انعقاد ملتقى نسائي عن طموحات المرأة في الجنوب

انعقدت مساء السبت، فعاليات الملتقى الأول لنساء الجنوب في ليبيا، تحت عنوان “طموح وتحديات”، بالمسرح البلدي سبها،

وقالت عضو اللجنة التحضيرية للملتقى، فاطمة الأزهري،، إن الملتقى يستهدف تحقيق بيئة معرفية فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمكن المرأة من إيجاد فرص مناسبة لها، إلى جانب توفير دليل شامل يسهل الوصول والتعامل معه لدعم حركة المرأة و تطويرها، فضلا عن توثيق دور المرأة “الفزانية” فى شتى المجالات، والعمل على نشره والتعريف به.

وأشارت عضو مجلس النواب، فاطمة الصويعي، إلى أن عمل الملتقى على جمع نساء فزان بعيدا عن التجاذبات السياسية من أجل المطالبة بحقوقهن السياسية والاقتصادية.

وحضر الملتقى سيدات من مختلف المنطقة الجنوبية إلى جانب عضوات عن مجلسي النواب، والأعلى للدولة، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.