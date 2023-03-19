الساعدي: إعادة ضخ المياه في خط السريرـ سرت تدريجيا

الوطن| رصد

أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، انتهاء أعمال صيانة خط (السرير – سرت) ويتم إعادة ضخ المياه بالخط تدريجيًا، ووصلت أمس إلى خزان التجمع والموازنة اجدابيا، مبينا أن المياه ستصل خلال الأيام المقبلة إلى سرت بالكميات السابقة.

وأكد الساعدي في تصريحات رصدها موقع “الوطن” أن وضع الجهاز ممتاز جدا، وهناك بعض الاعتداءات من المواطنين، لكن بشكل أقل من السابق، معربا عن أمله في استمرار دعم القوات الأمنية في جميع المدن.

ولفت إلى أن الوضع التشغيلي جيد حسب الإمكانيات المتاحة، ويصل الإنتاج اليومي إلى 2.2 مليون متر مكعب، وهناك خطة لزيادة الإنتاج وضعها الجهاز، وهي الخطة الخماسية (2019 – 2023) التي تهدف أن تصل بكميات المياه إلى 2.35 مليون متر مكعب مع نهاية العام الجاري، متوقعا أن يُتجاوز هذا الرقم، حسب المعطيات المتاحة.