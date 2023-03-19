الشويهدي: رفضنا مبادرة باتيلي لاستهدافها إطلاق نسخة مكررة من ملتقى الحوار

أكد عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي هو “المسؤول عن تأجج الخلاف مع البرلمان”.

وقال الشويهدي، في تصريح صحفي، إن “رفض النواب لمبادرة باتيلي لا يتأسس فقط على تجاوزها دورهم وإنما لغموضها واستهدافها إطلاق نسخة مكررة من ملتقى الحوار”.

وأشار إلى أن “هناك تشكك لدى قطاع كبير من السياسيين والنشطاء الممثلين للقوى المتطلعة للتغيير بالبلاد في مصداقية البعثة”.

وختم الشويهدي موضحًا أن “ملتقى الحوار السابق اكتفى بانتخاب سلطة تنفيذية وفشل في إقرار القوانين الانتخابية؛ مما عمق الأزمة السياسية”.