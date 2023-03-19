وزير الاقتصاد: أحلنا قانون حماية المستهلك إلى الجهات المختصة

أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أن الوزارة أحالت قانون حماية المستهلك إلى الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد مع رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي بديوان الوزارة بحضور مدير إداره التفتيش وحمايه المستهلك بالوزارة مرعي الدرسي وعضو الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك محمود غميض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

وأكد وزير الاقتصاد خلال الاجتماع الذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك أن الوزارة قدمت مقترح بخصوص تأسيس هيئة لحماية المستهلك مشيراً إلى أهمية دور الاتحاد العام والأجهزة الضبطية لحماية حقوق المستهلك ومتابعة السوق المحلي خاصةً وأننا مقبلين على شهر رمضان.

وأعرب وزير الاقتصاد عن حرصة على الاهتمام بملف حماية المستهلك مؤكدا ضرورة التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارة والاتحاد العام والأجهزة الضبطية والرقابية لحماية المستهلك.