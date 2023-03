كريشان: أزمة دبلوماسية جديدة لتونس مع ليبيا بسبب حقل البوري النفطي

ليبيا – علق الصحفي التونسي، ومذيع الأخبار على شاشة الجزيرة القطرية محمد كريشان على مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن قضية “الجرف القاري” التي خسرتها تونس ضد ليبيا ومطالبته بمقاسمة حقل البوري النفطي.

كريشان وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” أزمة ديبلوماسية جديدة لتونس مع ليبيا هذه المرة، السبب تصريح للرئيس قيس سعيّد عن خلاف حدودي بحري سبق لمحكمة العدل الدولية أن فصلت فيه لمصلحة طرابلس منذ 1982″.

وأضاف كريشان :” أعجبني تعليق طريف لأحد التونسيين يقول (لم يبق سوى ربنا سبحانه وتعالى لم نختلق معه مشكلة) الله المستعان”.

