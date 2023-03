5+5 تناقش مقترح إنشاء قوة عسكرية مشتركة لإرسالها إلى الجنوب

كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن معلومات تتحدث عن نية إنشاء قوة مشتركة بين المناطق الشرقية والغربية والجنوبية لإرسالها إلى الجنوب.

وذكرت نوفا أن الفكرة المبدئية تقوم على إنشاء ثلاث كتائب عسكرية من الغرب والشرق والجنوب، تكون مهمتها التدخل في المنطقة الجنوبية.

وأضافت نوفا أن قائد هذه المجموعة سيكون مسؤولا أمام رئيس الأركان العامة محمد الحداد ونظيره في المنطقة الشرقية عبد الرزاق الناظوري.

وتابعت نوفا أنه جرت مناقشة هذا المقترح في اجتماع “مجموعة العمل الأمنية” حول ليبيا بتونس، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5.

وذكرت نوفا أن هذه الخطوة تعتبر حاسمة، وأن إعادة توحيد الجيش ستسهم في تحسين الوضع في الجنوب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تصطدم بالعديد من الصعوبات على الأرض، من الخلافات المتعلقة بتسلسل القيادة إلى مشكلة المعدات العسكرية.

ونقلت نوفا عن مصادر مطلعة في الاجتماع، أن الأطراف الحاضرة تطالب بأن يقوم المجتمع الدولي بتسليح الكتائب الثلاث، إلا أن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة يشكل عائقا.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

