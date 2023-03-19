طقس اليوم الأحد في ليبيا.. أجواء متقلبة غرباً والحرارة تصل لـ 34 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء متقلبة على المناطق الغربية.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية التي نشرها المركز الوطني، اليوم الأحد، توجد رياح نشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للأتربة والغبار، تتراوح درجات الحرارة بين 16 و34 درجة.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى (50 كيلو متر- ساعة) على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية (خاصة يوم الغد)، تتحول من الثلاثاء إلى شمالية مع تحسن في الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا ثم تنخفض بداية من يوم الثلاثاء.

أما منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية، تنشط تدريجيا على الخليج وسهل بنغازي، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة يوم الثلاثاء.

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وتتراوح درجات الحرارة بين 18و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

وفي (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة من يوم الثلاثاء، قد تصحبها سحب رعدية، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، مما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على الجفرة وتسجل ارتفاعا غدا.

وأخيراً في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، لسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم غد.