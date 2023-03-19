«المفوضية»: إطلاق مؤتمر تعزيز مشاركة المرأة الليبية بالانتخابات مايو المقبل

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مباشرة اللجنة التحضيرية بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام، استعداداتها لإطلاق المؤتمر الأقليمي لتعزيز مشاركة المرأة في ليبيا بالانتخابات/آليات وحلول.

وأوضحت مفوضية الانتخابات في بيان، أن المؤتمر من المنتظر إطلاقه في شهر مايو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد في العاصمة التونسية على مدار يومي 17 و 18 مارس الجاري.

وشارك في الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية العليا؛ رباب حلب عضو المجلس، والمدير العام للمفوضية محمد اقحيص، و رئيس الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات؛ سهير عابدين وأعضاء من اللجنة التوجيهية للشبكة ورئيس الاتحاد النسائي الليبي العام؛ فتحية البخبخي والنائب الأول؛ نانا عيسى.

ومن جانبها قالت «حلب» إن “هذه الفعاليات تأتي في إطار الدور الذي تلعبه المفوضية لأهمية تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات وبحث وتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تعترضها”.

وختمت موضحة أن هذا “يضاف إلى حزمة النجاحات التي حققتها المفوضية للمرأة و وصولاً إلى أعلى مستويات المشاركة التي تحقق مبدأ الشمولية والمصداقية”.